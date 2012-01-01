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Ивея
7.7
Рейтинг

Ивея

В клинике 4 врача
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Адреса
ул. Лермонтова, 60
c 9:00 до 18:00. Сейчас открыто
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Врачи работающие в клинике
Бочаров Василий Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бочаров Василий Сергеевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
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Беляшова Ирина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Беляшова Ирина Николаевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Барадулина Юлия Алексеевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Барадулина Юлия Алексеевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-хирург
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Бобков Михаил Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобков Михаил Геннадьевич

Челюстно-лицевой хирург, Рентгенолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Челюстно-лицевой хирург, Рентгенолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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