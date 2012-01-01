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Ивея
В клинике 4 врачаЗаписаться на приём
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Информация
Лицензия ЛО-25-01-002193.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Стоимость консультации - 200 рублей.
Стоматолог-ортопед - 700 рублей.
Эндокринолог - 500 рублей.
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Врачи работающие в клинике
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Принимает детей
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Стаж 25 лет / Врач первой категории
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