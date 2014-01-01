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Бондарева Диана Игоревна
6.0
0
Бондарева Диана Игоревна
Стоматолог
Стаж 5 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2014 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Стоматология общей практики", ВГМУ, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская стоматологическая поликлиника
ул. Чапаева, 14
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
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