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  3. Борщев Павел Владимирович
Борщев Павел Владимирович
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Борщев Павел Владимирович

Терапевт
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 2006 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат по специальности «Физиотерапия», 2015 г.
  • ПП «Физиотерапия и курортология», ТГМУ, 2015 г.
  • Сертификат по специальности «Терапия», 2017 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
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