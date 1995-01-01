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Бубенец Екатерина Леонидовна
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Бубенец Екатерина Леонидовна
Ревматолог
,
Терапевт
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, «Лечебное дело», 1995 г. окончания
Ординатура ВГМУ, 1995- 1997 гг, «Терапия»
Курсы повышения квалификации
ГБОУ ВПО ТГМУ, «Терапия», 2014 г
ФГБОУ ВО ТГМУ, «Ревматология», 2017 г
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач ревматолог, Военно-морской клинический госпиталь ТОФ
Врач ревматолог, врач терапевт, МЦ «ДиаМед»
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Адреса и стоимость приёма
ДиаМед
Доступна онлайн запись
ул. Луговая, 65
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Ревматолог
По запросу
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