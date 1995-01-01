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  3. Борушнова Оксана Владимировна
Борушнова Оксана Владимировна
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Борушнова Оксана Владимировна

Эндокринолог, Главный врач
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебное дело, 1991-1995 гг.
  • Интернатура по эндокринологии, ВГМУ, 1995-1996 гг.
  • Аспирантура на кафедре пропедевтики внутренних болезней ВГМУ с защитой диссертации и присуждением звания Кандидата Медицинских наук, 2000-2002 гг.
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Курсы повышения квалификации
  • Повышение квалификации "Геронтология", 2012 г.
  • Повышение квалификации "Актуальные вопросы эндокринологии", 2015 г.
Участие в ассоциациях
  • Постоянный участник Российских и международных мероприятий по эндокринологии и смежным специальностям, в том числе выступает в качестве лектора
  • Член Приморского отделения "Российской ассоциации эндокринологов"
Опыт работы
  • Врач-эндокринолог Приморского краевого эндокринологического центра КГБУЗ ККБ№2, 1995–2013 гг.
  • Главный врач, врач-эндокринолог "Клиники диабета и эндокринных заболеваний", с 2013 г. по настоящее время)
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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Эндокринолог
По запросу
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