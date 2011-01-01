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Анатомия Доверия
0.0
Рейтинг

Анатомия Доверия

В клинике 1 врач
Адреса
Владивосток, ул. Пушкинская, 40
c 9:00 до 20:00. Сейчас открыто
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Информация

Прием эндокринолога, удаление папиллом и плазмолифтинг.

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Врачи работающие в клинике
Касаткина (Махно) Евгения Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Касаткина (Махно) Евгения Андреевна

Эндокринолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Эндокринолог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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