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  3. Полещук Ксения Николаевна
Полещук Ксения Николаевна
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Полещук Ксения Николаевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
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Курсы повышения квалификации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Дерматолог
По запросу
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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