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Бобров Денис Вадимович
6.6
3
Бобров Денис Вадимович
Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2010 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2011 г.
Сертификат "Эндоскопия", 2013 г.
Сертификат "Хирургия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55
3 отзыва
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