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  3. Сичинава Зураб Александрович
Сичинава Зураб Александрович
6.2
21

Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Педиатрический факультет , 1993 г. окончания
  • Ординатура по специальности "Детская хирургия", 1995 г.
  • Профессиональная переподготовка по специальности " Пластическая хирургия", ГБОУ ДПО "Казанская государственная медицинская академия" Минздрава России, 2013 г.
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Курсы повышения квалификации
  • Рабочее прикомандирование в центр амбулаторной хирургии при детской больнице им. Филатова. Москва, 2001-2002 гг.
  • Призер городского конкурса "Лучший врач года" в номинации "Хирургия", 2003 г.
  • Стажировка по детской хирургии в Цинциннати. США, 2004 г.
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Участие в ассоциациях
  • Член краевого общества хирургов
  • Член Ассоциации детских хирургов России с 1996 г.
  • Член межрегионального общества детских урологов и андрологов
Опыт работы
  • Клиническая ординатура по детской хирургии. Кафедра детской хирургии. ВГМИ, 1993-1995 гг.
  • Ассистент кафедры детской хирургии. ВГМУ, 1995-1997 гг.
  • Ассистент кафедры общей хирургии педиатрического факультета. ВГМУ, 1997-1999 гг.
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Адреса и стоимость приёма
Медицинский центр ДВФУ
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
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