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Мовчанюк Ксения Владимировна
6.3
1
Мовчанюк Ксения Владимировна
Хирург
Стаж 8 лет
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Детская хиpуpгия", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-детский хиpуpг отделения Экстренной хирургии, Краевая детская клиническая больница №1
Врач-детский хиpуpг, Детская поликлиника №3
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Адреса и стоимость приёма
Краевая детская клиническая больница №1
пр-т Острякова, 27
Консультация детей
Хирург
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Алёнка
Доступна онлайн запись
ул. Маковского, 7Б
Первичный приём детей
Хирург
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1 отзыв
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