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  3. Алейникова Елена Викторовна
Алейникова Елена Викторовна
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Алейникова Елена Викторовна

Хирург, Подиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Участие в ассоциациях

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Опыт работы
  • Врач-хирург, подиатр, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 1995 г. - по настоящее время
  • Доцент кафедры Общей хирургии ГОУ ВПО ТГМУ МЗ РФ, 1995 г. - по настоящее время
  • Врач-хирург, подиатр (кабинет Диабетической стопы), Клиника Диабета и Эндокринных заболеваний
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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Подиатр
По запросу
Хирург
По запросу
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