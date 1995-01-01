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Алейникова Елена Викторовна
6.3
2
Алейникова Елена Викторовна
Хирург
,
Подиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Врач-хирург, подиатр, Приморский краевой центр диабета ККБ№2, 1995 г. - по настоящее время
Доцент кафедры Общей хирургии ГОУ ВПО ТГМУ МЗ РФ, 1995 г. - по настоящее время
Врач-хирург, подиатр (кабинет Диабетической стопы), Клиника Диабета и Эндокринных заболеваний
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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Подиатр
По запросу
Хирург
По запросу
2 отзыва
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