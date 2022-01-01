  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
9.4
Рейтинг

Клиника диабета и эндокринных заболеваний

В клинике 25 врачей
Записаться на приём
Адреса
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
1-й этаж
c 9:00 до 16:00. Сейчас открыто. Закроется через 28 минут
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Диагностика и лечение эндокринологических заболеваний (щитовидной железы, паращитовидных желез, поджелудочной железы, надпочечников, ожирения и др.), включая самые сложные случаи клинической эндокринологии. Удаление родинок, папиллом.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Здор Виктория Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Здор Виктория Владимировна

Эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Борушнова Оксана Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Борушнова Оксана Владимировна

Эндокринолог, Главный врач
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог, Главный врач
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Пономаренко Наталья Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Пономаренко Наталья Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Бондарева Елена Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бондарева Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Василюк Анатолий Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Василюк Анатолий Александрович

Уролог-андролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Уролог-андролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Ремез Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ремез Светлана Владимировна

Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эндокринолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Валикова Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Валикова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Гаджирагимова Луиза Гаджиевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаджирагимова Луиза Гаджиевна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Шаробурова Ольга Игнатьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шаробурова Ольга Игнатьевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Кондратовский Павел Максимович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кондратовский Павел Максимович

Гематолог
Стаж 20 лет
Гематолог
Стаж 20 лет
Записаться на приём
Алейникова Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Алейникова Елена Викторовна

Хирург, Подиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Хирург, Подиатр
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Гич Ольга Вячеславовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гич Ольга Вячеславовна

Кардиолог
Стаж 12 лет
Кардиолог
Стаж 12 лет
Записаться на приём
Кондратьева Марина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кондратьева Марина Николаевна

Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Записаться на приём
Махно Евгения Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Махно Евгения Андреевна

Эндокринолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Эндокринолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Тихонова Наталья Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Тихонова Наталья Владимировна

Терапевт, Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Никифорова Анна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифорова Анна Владимировна

Сосудистый хирург (ангиохирург), Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 18 лет
Сосудистый хирург (ангиохирург), Врач рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения
Стаж 18 лет
Записаться на приём
Педан Олег Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Педан Олег Иванович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Записаться на приём
Мальцева Ирина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцева Ирина Юрьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Записаться на приём
Черных Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черных Ольга Юрьевна

Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж не указан
Дерматовенеролог, Косметолог
Стаж не указан
Записаться на приём
Чернушевич Инна Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чернушевич Инна Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Записаться на приём
Телегина Марина Игоревна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Телегина Марина Игоревна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пайчадзе Давид Алфесиевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Пайчадзе Давид Алфесиевич

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Афонин Валерий Александрович
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полещук Ксения Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полещук Ксения Николаевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 138 врачей
    6.1
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 119 врачей
    7.2
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    6.6
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 111 врачей
    4.8
Все клиники