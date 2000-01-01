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  3. Василюк Анатолий Александрович
Василюк Анатолий Александрович
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Василюк Анатолий Александрович

Уролог-андролог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
  • Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность «Педиатрия», 2002 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Участник Международных научно-практических конференций на территории России и за рубежом
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
Профи Клиник
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Уролог-андролог
1200 р
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1500 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1000 р
12 отзывов

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