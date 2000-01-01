Василюк Анатолий Александрович
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Владеет дополнительным методом ультразвуковой диагностики заболеваний мочеполовой сферы, в арсенале которого использование пункционной биопсии простаты для верификации опухолей простаты. Кроме того, проводит диагностическую цистоскопию, малые оперативные пособия. Как андролог занимается проблемами мужского бесплодия и эректильной дисфункции.
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Адреса и стоимость приёма
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
По запросу
пр-т Партизанский, 33А
Первичный приём взрослых
Уролог-андролог
2000 р
Вторичный приём взрослых
Уролог-андролог
1200 р
Первичный приём детей
Уролог-андролог
1500 р
Вторичный приём детей
Уролог-андролог
1000 р
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