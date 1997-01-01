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Шевлякова Ольга Александровна
6.3
1
Шевлякова Ольга Александровна
УЗИ-специалист
Стаж 21 год
Информация о враче
Образование
Владивостокский Государственный Медицинский Университет, специальность “Педиатрия”, 1997 г. окончания
Курсы повышения квалификации
ПП по специальности «Ультразвуковая диагностика» г. Санкт-Петербург, МАПО, 2005г .
Ультразвуковая диагностика в педиатрии», г. Хабаровск, 2008 г.
«Ультразвуковая диагностика в акушерстве и гинекологии», 2011 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
УЗИ-специалист
По запросу
1 отзыв
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