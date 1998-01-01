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Тихонова Наталья Владимировна
6.2
2
Тихонова Наталья Владимировна
Терапевт
,
Эндокринолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
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Участие в ассоциациях
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Опыт работы
Врач-терапевт, врач-эндокринолог, Поликлиника №6, 1991 - 1998 гг.
Врач-эндокринолог, Поликлиника МСЧ Строителей, 1998 - 2003 гг.
Врач-терапевт, врач-эндокринолог, ГБУЗГ ВВ, 2003 - 2013 гг.
Врач-терапевт, врач-эндокринолог, Клиника диабета и эндокринных заболеваний
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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
Терапевт
По запросу
Эндокринолог
По запросу
2 отзыва
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