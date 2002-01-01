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Гаджирагимова Луиза Гаджиевна
6.3
1
Гаджирагимова Луиза Гаджиевна
УЗИ-специалист
,
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
Дагестанский государственный медицинский институт
Успешно прошла клиническую интернатуру, 1994 г.
Клиническая ординатура по акушерству и гинекологии, ДГМИ, г. Хабаровск, 1994 -1 996 гг.
Курсы повышения квалификации
Повышение квалификации «Избранные вопросы акушерства и гинекологии с эндокринологией», на базе ВГМУ, 2002 г.
Обучение кольпоскопии, ДГМИ, г. Хабаровск, 2003 г.
Повышение квалификации «Неотложные состояния в акушерстве и гинекологии» на базе ВГМУ, 2008 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Клиника диабета и эндокринных заболеваний
Доступна онлайн запись
ул. Героев-Тихоокеанцев, 18
Первичный приём взрослых
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1 отзыв
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