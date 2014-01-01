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Чепурихин Валентин Андреевич
6.0
0
Чепурихин Валентин Андреевич
Психиатр-нарколог
Стаж 41 год
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1978 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология ", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
Первичный приём взрослых
Психиатр-нарколог
По запросу
0 отзывов
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