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Краевой наркологический диспансер
Государственная
В клинике 40 врачей
Адреса
- +7 (423) 290 60 50 , выездная бригада
ул. Станюковича, 53
- +7 (423) 241 38 84, приемная гл. врача
- +7 (423) 246 98 43, зам. глав. врача
- +7 (423) 241 46 29, регистратура
- +7 (423) 276 04 63, зав. диспансерным отделением
- +7 (423) 241 47 61, регистратура
- +7 (423) 251 76 20, бухгалтерия
- +7 (423) 241 39 99, планово-экономический отдел
- +7 (423) 241 39 99, отдел кадров
- +7 (423) 251 52 03, административно-хозяйственная часть
Амбулаторный кабинет, Кабинет профилактики наркологических расстройств
ул. 40 лет ВЛКСМ, 19
Отделение социальной и медицинской реабилитации
ул. Успенского, 72
Кабинет врача психиатра-нарколога участкового для обслуживания детского населения
ул. Нерчинская, 42
1-й этаж
Отделение неотложной наркологической помощи
ул. Гоголя, 35
1-й этаж
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Информация
Первичный прием - 500 рублей, повторный - 200 рублей.
Лечение алкоголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании, прерывание запоев, помощь психологов, социальных работников, проводится реабилитационная работа. Возможно анонимное лечение. Оказание стационарной и амбулаторной психологической помощи для родственников пациентов.Трудотерапия.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
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Врачи работающие в клинике
Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
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Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Принимает детей
Доступен вызов на дом
Стаж 42 года
Стаж 42 года
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Стаж не указан
Стаж не указан
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Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
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Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
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Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Стаж 42 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 42 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 33 года
Стаж 33 года
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Принимает детей
Стаж 41 год
Стаж 41 год
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Стаж 19 лет / Врач первой категории
Стаж 19 лет / Врач первой категории
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Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Стаж 23 года
Стаж 23 года
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Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
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Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
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Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
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Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
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Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
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Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
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Стаж 14 лет / Врач второй категории
Стаж 14 лет / Врач второй категории
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Стаж 21 год
Стаж 21 год
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Стаж 26 лет / Врач первой категории
Стаж 26 лет / Врач первой категории
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Стаж 24 года
Стаж 24 года
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Стаж 31 год
Стаж 31 год
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Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
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Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
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Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
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Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
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