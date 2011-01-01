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Левкович Лев Станиславович
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Левкович Лев Станиславович
Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1968 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2011 г.
Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
0 отзывов
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