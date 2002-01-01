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Михайлова Юля Анатольевна
6.0
0
Михайлова Юля Анатольевна
Дерматовенеролог
,
Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач первой категории
Информация о враче
Образование
ВГМУ, 2002 г. окончания
Интернатура по специальности "Дерматовенерология", ВГМУ
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой клинический кожно-венерологический диспансер
ул. Гамарника, 18В
0 отзывов
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