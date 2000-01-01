Торговицкая Ирина Петровна
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Внедрены в практическое здравоохранение Приморского края 2 методические рекомендации для врачей акушеров-гинекологов, 2 рационализаторских предложения, опубликованы 22 научные работы, в том числе монография.
Цель как специалиста: изучение проблемы сохранения репродуктивного здоровья, подготовки и планирования беременности супружеских пар, с повышенными факторами риска, обеспечения правовой защиты врача и пациента.
Цель как специалиста: изучение проблемы сохранения репродуктивного здоровья, подготовки и планирования беременности супружеских пар, с повышенными факторами риска, обеспечения правовой защиты врача и пациента.
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Адреса и стоимость приёма
ул. Новоивановская, 2Б
Первичный приём взрослых
Косметолог (дерматолог-косметолог)
По запросу
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Дерматовенеролог
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