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  3. Юхименко Аркадий Валерьевич
Юхименко Аркадий Валерьевич
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Юхименко Аркадий Валерьевич

Главный врач
Стаж 33 года / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
  • ВГМИ, Педиатрический факультет, 1985 г. окончания
Курсы повышения квалификации
  • Общее усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
  • Тематическое усовершенствование "Организация здравоохранения и общественное здоровье", 2012 г.
  • Общее усовершенствование "Психиатрия-наркология", 2012 г.
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Станюковича, 53
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