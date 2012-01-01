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Пешков Олег Александрович
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Пешков Олег Александрович
Невролог (невропатолог)
Стаж 35 лет
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Информация о враче
Образование
ВМИ, Лечебный факультет, 1983 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Неврология", 2012 г.
Сертификационный цикл "Терапия", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевой наркологический диспансер
ул. Гоголя, 35
Первичный приём взрослых
Невролог (невропатолог)
По запросу
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