Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Черятникова Инесса Викторовна
6.3
3
Черятникова Инесса Викторовна
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Некрасовская, 50
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Давыдова
Наталья Александровна
Педиатр
,
Зав. отделением
6.9
3
Записаться
Шишацкая
Светлана Николаевна
Гастроэнтеролог
,
Педиатр
5.7
2
Записаться
Гергерт
Анна Валерьевна
Педиатр
,
Главный врач
8.4
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...