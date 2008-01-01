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  3. Владивостокская детская поликлиника №2
Владивостокская детская поликлиника №2
6.4
Рейтинг

Владивостокская детская поликлиника №2

Государственная
В клинике 90 врачей
Адреса
ул. Приходько, 4
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Педиатрическое отделение № 1
ул. Нейбута, 27
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Педиатрическое отделение № 2
ул. Луговая, 59А
1-й этаж
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Еще 2
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Врачи работающие в клинике
Гололобова Светлана Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гололобова Светлана Семеновна

Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
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Принимает детей
Чернова Лариса Алексеевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чернова Лариса Алексеевна

Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж 34 года / Врач высшей категории
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Принимает детей
Степанова Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанова Наталья Юрьевна

Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Жуков Виталий Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Жуков Виталий Сергеевич

Уролог, Хирург
Стаж 45 лет
Уролог, Хирург
Стаж 45 лет
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Принимает детей
Парчайкина Мария Альбертовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Парчайкина Мария Альбертовна

Гинеколог
Стаж не указан
Гинеколог
Стаж не указан
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Принимает детей
Коренкова Валентина Семеновна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коренкова Валентина Семеновна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Миронова Елена Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Миронова Елена Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Домнина Елена Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Домнина Елена Викторовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Халецкая Лариса Евгеньевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Халецкая Лариса Евгеньевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Кроптя Наталья Григорьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кроптя Наталья Григорьевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Кочеткова Ольга Эдуардовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кочеткова Ольга Эдуардовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Моткова Виктория Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Моткова Виктория Геннадьевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Огаркова Светлана Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Огаркова Светлана Владимировна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Сентябрева Галина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сентябрева Галина Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Черятникова Инесса Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Черятникова Инесса Викторовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кузнецов Сергей Владимирович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кузнецов Сергей Владимирович

Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Москалева Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Москалева Елена Викторовна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
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Принимает детей
Ласковая Галина Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ласковая Галина Геннадьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Яркович Людмила Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Яркович Людмила Михайловна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Цветков Дмитрий Владимирович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Цветков Дмитрий Владимирович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
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Принимает детей
Колосюк Наталия Евгеньевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колосюк Наталия Евгеньевна

Ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Ортопед
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Петрова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петрова Ольга Владимировна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кузнецова Любовь Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузнецова Любовь Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Юденкова Наталья Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юденкова Наталья Дмитриевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Принимает детей
Ерошкина С. М.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ерошкина С. М.

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Бондаренко Тамара Игоревна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондаренко Тамара Игоревна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Принимает детей
Родионова Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Родионова Елена Владимировна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан
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Принимает детей
Упская Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Упская Любовь Михайловна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
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Принимает детей
Виноградова Марина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Виноградова Марина Леонидовна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Киричук Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киричук Ольга Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лапуцкая Лидия Тимофеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лапуцкая Лидия Тимофеевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Огурченок Ангелина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Огурченок Ангелина Степановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Сидорова Ольга Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидорова Ольга Семеновна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Махначева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махначева Ирина Николаевна

Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (процедурный кабинет)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Лекарева Тамара Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лекарева Тамара Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Волик Лидия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волик Лидия Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Демьянчук Елена Никифоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демьянчук Елена Никифоровна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Худик Надежда Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Худик Надежда Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Слепцова Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Слепцова Наталья Михайловна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Батырова Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батырова Ольга Михайловна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Алексеенко Вера Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексеенко Вера Дмитриевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Красноногова М.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красноногова М.

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Примак Виктория Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Примак Виктория Геннадьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Василенко Любовь Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Василенко Любовь Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Мельник Валентина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельник Валентина Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Безрук Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Безрук Татьяна Владимировна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Гиниатуллина К. Р.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гиниатуллина К. Р.

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Рязанова Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рязанова Людмила Викторовна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Юрченко Лариса Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юрченко Лариса Юрьевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Истифеева Ольга Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Истифеева Ольга Николаевна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Дергай Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дергай Ирина Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Левчик Ирина Кузьминична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левчик Ирина Кузьминична

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Алданова Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алданова Светлана Борисовна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Горбонос Инна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбонос Инна Николаевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Литвиненко Наталья Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвиненко Наталья Юрьевна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Комоза Алла Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комоза Алла Григорьевна

Врач ЛФК, Зав. отделением
Стаж не указан
Врач ЛФК, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Кулакова Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Галина Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зайцева Татьяна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайцева Татьяна Васильевна

Кардиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Перепелкина Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Перепелкина Наталья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей
Баранова Анна Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранова Анна Эдуардовна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Калачева Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Калачева Татьяна Николаевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кот Ирина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кот Ирина Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Филатьева Инна Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Филатьева Инна Валентиновна

Педиатр
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Педиатр
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Принимает детей
Ишутина Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ишутина Галина Николаевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Маслова Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Маслова Татьяна Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Сердюк Анна Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сердюк Анна Витальевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
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Принимает детей
Галеня Валентина Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
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0
отзывов

Галеня Валентина Иннокентьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
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Принимает детей
Костина Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Костина Ирина Викторовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Ашкрумова Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ашкрумова Галина Васильевна

Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Черноусова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черноусова Ирина Викторовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Толстова Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Толстова Галина Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Горшкова Екатерина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горшкова Екатерина Васильевна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Игнатенко Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Игнатенко Ирина Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Булатова Нина Венидиктовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булатова Нина Венидиктовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Рогаль Екатерина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогаль Екатерина Петровна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Шевченко Елена Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевченко Елена Николаевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Принимает детей
Матвейчук Наталья Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матвейчук Наталья Федоровна

Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач первой категории
Зав. лабораторией
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Шепарева Ольга Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шепарева Ольга Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Пилипенко Светлана Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилипенко Светлана Викторовна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
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Принимает детей
Сурикова Алла Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сурикова Алла Владимировна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
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Принимает детей
Фисун Мария Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фисун Мария Григорьевна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
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Принимает детей
Олейник Ирина Львовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олейник Ирина Львовна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Кравченко Людмила Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Людмила Федоровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Принимает детей
Остапчук Оксана Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Остапчук Оксана Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
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Принимает детей
Островская Надежда Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Островская Надежда Владимировна

Педиатр
Стаж не указан
Педиатр
Стаж не указан
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Принимает детей
Павлюк Татьяна Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Павлюк Татьяна Анатольевна

Инфекционист
Стаж не указан / Врач первой категории
Инфекционист
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей
Черний Ирина Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черний Ирина Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Щеглова Наталья Ивановна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щеглова Наталья Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Принимает детей
Абунагимова Татьяна Николаевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абунагимова Татьяна Николаевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
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Принимает детей
Колесникова Елена Викторовна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Колесникова Елена Викторовна

Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
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Принимает детей

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