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Кузнецов Сергей Владимирович
6.3
1
Кузнецов Сергей Владимирович
Хирург
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Приходько, 4
Первичный приём детей
Хирург
По запросу
1 отзыв
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