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Истифеева Ольга Николаевна
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0
Истифеева Ольга Николаевна
Физиотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Светланская, 123А
Первичный приём детей
Физиотерапевт
По запросу
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