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Худик Надежда Ивановна
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Худик Надежда Ивановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
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Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

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Участие в ассоциациях

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Опыт работы

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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Луговая, 59А
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
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