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Миронова Елена Николаевна
6.9
3
Миронова Елена Николаевна
Педиатр
Стаж не указан / Врач первой категории
Принимает детей
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Информация о враче
Образование
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Курсы повышения квалификации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №2
ул. Луговая, 59А
Первичный приём детей
Педиатр
По запросу
3 отзыва
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