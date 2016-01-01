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  3. Чумичева Виолетта Сергеевна
Чумичева Виолетта Сергеевна
6.0
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Чумичева Виолетта Сергеевна

Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
  • ТГМУ, Стоматологический факультет, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Врач-стоматолог, George Dental Group, с 2016 г. по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Светланская, 157
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов

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