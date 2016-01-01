Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Чумичева Виолетта Сергеевна
6.0
0
Чумичева Виолетта Сергеевна
Стоматолог
Стаж не указан
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ТГМУ, Стоматологический факультет, 2016 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Врач-стоматолог, George Dental Group, с 2016 г. по настоящее время
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
George Group
ул. Светланская, 157
Консультация детей
Стоматолог
По запросу
0 отзывов
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Проходцева
Ольга Андреевна
Стоматолог
6.2
1
Записаться
Колмакова
Алина Александровна
Стоматолог
,
Стоматолог-терапевт
,
Стоматолог-ортодонт
6.0
0
Записаться
Пасечник
Юлия Олеговна
Стоматолог
,
Стоматолог-ортодонт
7.2
4
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...