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Life
0.0
Рейтинг

Life

В клинике 2 врача
Адреса
Владивосток, ул. Русская, 66
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
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Владивосток, пер. Краснознаменный, 12
c 9:00 до 19:00. Сейчас открыто
Пн.
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Информация

Основные направления клиники: терапевтическое, ортопедическое, ортодентия, хирургия и др. Стоматологическая клиника предоставляет полный комплекс стоматологических услуг.

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Врачи работающие в клинике
Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ивахненко (Чумичева) Виолетта Сергеевна

Стоматолог
Стаж 9 лет
Стоматолог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
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Принимает детей

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