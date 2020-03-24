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Захарова Инна Геннадьевна
6.0
0
Захарова Инна Геннадьевна
Зубной врач
Стаж 19 лет
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Информация о враче
Образование
Лесозаводское медицинское училище, 2000 г. окончания
Владивостокский базовый медицинский колледж по специальности «стоматология», 2010 г.
Курсы повышения квалификации
ООО МУЦ ДПО «Образовательный стандарт» удостоверение о повышении квалификации «Стоматологическая помощь населению» от 24.03.2020 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Зубной врач-терапевт, ООО "Фирма Сона", г. Владивосток, 2006 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Сона
ул. Русская, 17
Первичный приём взрослых
Зубной врач
По запросу
0 отзывов
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