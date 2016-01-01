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  3. Тесленко Евгения Игоревна
Тесленко Евгения Игоревна
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Тесленко Евгения Игоревна

Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
  • 2016год- ТГМУ по специальности стоматолог общей практики
  • 2018 год- ординатура стоматолог ортопед
Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях
  • Март,2017 год - мастер класс "Первичная эндодонтия от Михаила Соломонова",г.Новосибирск
  • Март,2018 год -Семинар "3D-диагностика в стоматологии"
  • Февраль,2019год - конференция "Эндо Практик Project"
Еще 6
Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Стомос
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
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