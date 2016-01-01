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Тесленко Евгения Игоревна
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Тесленко Евгения Игоревна
Стоматолог общей практики
Стаж 6 лет
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Информация о враче
Образование
2016год- ТГМУ по специальности стоматолог общей практики
2018 год- ординатура стоматолог ортопед
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Март,2017 год - мастер класс "Первичная эндодонтия от Михаила Соломонова",г.Новосибирск
Март,2018 год -Семинар "3D-диагностика в стоматологии"
Февраль,2019год - конференция "Эндо Практик Project"
Апрель,2019 год- семинар и мастер-класс "Прямая композитная реставрация фронтальный зубов"
Сентябрь, 2019 год - семинар " Профилактика неотложных состояний в амбудаторной стоматологии"
Март ,2021 -лекция и мастер класс -"Мир микроскопной стоматологии.Погоужение в новую реальность "
Апрель,2021-семинар "КЛКТ в ежедневной практике врача стоматолога"
Сентябрь, 2021- мастер класс "Прямая реставрация бокового фрагмента CLASS 1/CLASS 2.",г.Москва
Январь,2022- лекция и мастер класс "Эндодонтическое перелечивание. Методика безопасного извлечения инструментов их корневого канала"
Еще 6
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Стомос
Доступна онлайн запись
Владивосток, ул. Некрасовская, 96
Первичный приём взрослых
Стоматолог общей практики
По запросу
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