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Дадалова Ольга Борисовна
6.0
0
Дадалова Ольга Борисовна
Инфекционист
,
Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебный факультет, 1975 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Инфекционные болезни", 2012 г.
Сертификат "Инфекционные болезни", 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Краевая клиническая больница №2
ул. Русская, 55/5
Первичный приём взрослых
Инфекционист
По запросу
0 отзывов
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