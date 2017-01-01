Давыдкина Лариса Андреевна
Стаж 42 года / Кандидат медицинских наук
Патенты на изобретение:
1) «способ получения средства для лечения мастопатии»
2) «способ лечения мастопатии»
3) «лекарственное средство для лечения мастопатии, способ лечения»
4) «способ диагностики доброкачественной патологии молочной железы»
1) «способ получения средства для лечения мастопатии»
2) «способ лечения мастопатии»
3) «лекарственное средство для лечения мастопатии, способ лечения»
4) «способ диагностики доброкачественной патологии молочной железы»
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