  1. Главная
  2. Все врачи
  3. Демина Светлана Александровна
Демина Светлана Александровна
6.0
0

Демина Светлана Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Докторъ Ольга
ул. Русская, 57Р
Первичный приём взрослых
Лор (оториноларинголог)
По запросу
0 отзывов

Загрузка комментариев...

Оставить отзыв

Похожие специалисты

Все врачи