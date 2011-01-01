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  3. Докторъ Ольга
Докторъ Ольга
6.4
Рейтинг

Докторъ Ольга

В клинике 9 врачей
Адреса
ул. Русская, 57Р
1-й этаж
c 10:00 до 13:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
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Врачи работающие в клинике
Кондратьева Марина Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кондратьева Марина Николаевна

Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндокринолог, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
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Латышева Анна Леонидовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Латышева Анна Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Демина Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демина Светлана Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Чеботарева Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеботарева Ольга Владимировна

Терапевт, Главный врач
Стаж не указан
Терапевт, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Сизикова Светлана Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сизикова Светлана Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Максимова Лариса Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Максимова Лариса Евгеньевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
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Колпакова Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колпакова Елена Александровна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Майстровская Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровская Юлия Витальевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
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Свиньина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Свиньина Елена Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
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