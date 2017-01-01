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Доброжанский Антон Николаевич
6.0
0
Доброжанский Антон Николаевич
Мануальный терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
2015 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело)
2018 - ТГМУ, специальность: "Мануальная терапия", квалификация: Врач - мануальный терапевт
Курсы повышения квалификации
2017 г. - Национальная ассоциация специалистов по кинезиотейпированию, повышение квалификации по основам кинезиологического тейпирования
2017 г. - Национальная ассоциация специалистов по кинезиотейпированию, повышение квалификации по основам спортивного тейпирования
2018 г. - ПАНО ДПО "ИВММ", повышение квалификации
2019 г. - Дальневосточная школа фитнеса , повышение квалификации по теме "Функциональный подход в коррекции сколиоза"
Еще 1
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
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Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
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