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Доброжанский Антон Николаевич
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Доброжанский Антон Николаевич

Мануальный терапевт
Стаж 7 лет
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Информация о враче
Образование
  • 2015 - Тихоокеанский государственный медицинский университет (лечебное дело)
  • 2018 - ТГМУ, специальность: "Мануальная терапия", квалификация: Врач - мануальный терапевт
Курсы повышения квалификации
  • 2017 г. - Национальная ассоциация специалистов по кинезиотейпированию, повышение квалификации по основам кинезиологического тейпирования
  • 2017 г. - Национальная ассоциация специалистов по кинезиотейпированию, повышение квалификации по основам спортивного тейпирования
  • 2018 г. - ПАНО ДПО "ИВММ", повышение квалификации
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Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы

Нет информации

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Адреса и стоимость приёма
Клиника лечения боли
ул. Авроровская, 5
Первичный приём взрослых
Мануальный терапевт
По запросу
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