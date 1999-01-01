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Дода Сергей Сергеевич
6.0
0
Дода Сергей Сергеевич
Хирург
,
Главный врач
Стаж 18 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, по специальности "Лечебное дело", 1999 г. окончания
Ординатура по специальности "Хирургия", ВГМУ, 2001 г.
Курсы повышения квалификации
Цикл профессиональной переподготовки по ОЗЗ, ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Международная Академия Здоровья
ул. Алеутская, 12Б
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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