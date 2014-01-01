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Дударев Евгений Владимирович
6.0
0
Дударев Евгений Владимирович
Хирург
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ТГМУ, «Хирургия», 2014 г.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Лечебно-диагностический центр МГУ им. адмирала Г. И. Невельского
ул. Станюковича, 60А
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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