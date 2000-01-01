Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Полежаев Александр Анатольевич
7.6
1
Полежаев Александр Анатольевич
Хирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
Ординатура по хирургия, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Хирургия", 2005 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Хирург-онколог торакального отделения Приморского краевого онкологического диспансера, 1982 - 1984 гг.
Заведующий торакальным отделением Приморского краевого онкологического диспансера, 1984 по 2009 гг.
Профессор кафедры общей хирургии ВГМУ, С 2000 г. - по настоящее время
Заведующий кафедрой общей хирургии ВГМУ, С 2004 г. - по настоящее время
Главный хирург-эксперт ФГБУЗ ДВОМЦ ФМБА России, с 2010 г. - по настоящее время
Еще 2
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Мажара
Елена Викторовна
Хирург
,
Травматолог-ортопед
6.9
3
Записаться
Каргиева
Наталья Григорьевна
УЗИ-специалист
,
Хирург
,
Анестезиолог-реаниматолог
6.6
2
Записаться
Шаповалов
Алексей Сергеевич
Хирург
,
Торакальный хирург
6.3
1
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...