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Полежаев Александр Анатольевич
7.6
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Полежаев Александр Анатольевич

Хирург
Стаж 36 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
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Информация о враче
Образование
  • ВГМУ, Лечебный факультет, 1980 г. окончания
  • Ординатура по хирургия, 1982 г.
Курсы повышения квалификации
  • Сертификат "Хирургия", 2005 г.
Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Хирург-онколог торакального отделения Приморского краевого онкологического диспансера, 1982 - 1984 гг.
  • Заведующий торакальным отделением Приморского краевого онкологического диспансера, 1984 по 2009 гг.
  • Профессор кафедры общей хирургии ВГМУ, С 2000 г. - по настоящее время
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Адреса и стоимость приёма
Дальневосточный окружной медицинский центр
Владивосток, ул. Береговая, 3
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
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