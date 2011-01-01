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Михайлюкова (Кулагина) Светлана Сергеевна
7.1
4
Михайлюкова (Кулагина) Светлана Сергеевна
Хирург
,
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 11 лет
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебное дело, 2011 г. окончания
Интернатура по хирургии на кафедре хирургии, МСЭ и реабилитации ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов ФМБА России», 2011 - 2012 гг.
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Центр флебологии
Доступна онлайн запись
пр-т Океанский, 54
Первичный приём взрослых
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4 отзыва
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