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Еськина Владислава Александровна
6.3
1
Еськина Владислава Александровна
Окулист (офтальмолог)
Стаж 19 лет
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Педиатрический факультет, 1991 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование Офтальмология, 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская детская поликлиника №3
ул. Анны Щетининой, 38
Первичный приём детей
Окулист (офтальмолог)
По запросу
1 отзыв
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