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Фадеева Анастасия Сергеевна
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Фадеева Анастасия Сергеевна
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Лечебный факультет, 2005 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Общее усовершенствование "Анестезиология и реаниматология", 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Поликлиника онкологического диспансера
ул. Русская, 57А
Первичный приём взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
Владивостокская клиническая больница №1
ул. Садовая, 22
0 отзывов
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