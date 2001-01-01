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Фиголь Сергей Юрьевич
6.6
2
Фиголь Сергей Юрьевич
Анестезиолог-реаниматолог
,
Зав. отделением
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
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Информация о враче
Образование
ВГМУ, Педиатрический факультет, 2001 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Приморский краевой перинатальный центр
ул. Можайская, 1Б
Консультация взрослых
Анестезиолог-реаниматолог
По запросу
2 отзыва
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