Бобырева Марина Геннадиевна
Стаж 33 года / Врач высшей категории
В полном объеме выполняет оперативные вмешательства на органах грудной клетки. В своей работе внедряет и использует новые технологии и методы оперативных вмешательств, владеет навыками эндоскопической хирургии на высоком уровне. Совместно с нейрохирургами выполняет реконструктивные операции при туберкулезе на грудном отделе позвоночника.
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Адреса и стоимость приёма
Владивосток, ул. Аякс (о. Русский), 10 кор. M
ул. Пятнадцатая, 2
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