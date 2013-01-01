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Фёдоров Илья Геннадьевич
6.0
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Фёдоров Илья Геннадьевич
Кардиолог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
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Информация о враче
Образование
ВГМИ, Лечебное дело, 2000 г. окончания
Диплом ПП по специальности "Кардиология", 2013 г.
Курсы повышения квалификации
Сертификат "Кардиология", ВГМУ, 2013 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Асклепий
ул. Гамарника, 3Б
Первичный приём взрослых
Кардиолог
По запросу
0 отзывов
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