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Фоменко Светлана Евгеньевна
6.0
0
Фоменко Светлана Евгеньевна
Медицинская сестра (брат)
Стаж 11 лет
Информация о враче
Образование
Владивостокский базовый медицинский колледж, 2008 г. окончания
Курсы повышения квалификации
Усовершенствование по специальности "Сестринское дело в педиатрии", Владивостокский базовый медицинский колледж, 2015 г.
Сертификат "Управление сестринской деятельностью", 2015 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Владивостокская поликлиника №6
ул. Борисенко, 29
0 отзывов
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