Врачи
Владивостока
✕
Врачи
Клиники
Услуги
Главная
Все врачи
Герасимова Галина Юрьевна
6.3
1
Герасимова Галина Юрьевна
Психиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Информация о враче
Образование
Нет информации
Курсы повышения квалификации
Нет информации
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Заместитель главного врача по лечебной работе, Краевая детская психиатрическая больница г. Владивосток
Сообщить об изменении данных врача
Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
1 отзыв
Загрузка комментариев...
Оставить отзыв
Похожие специалисты
Павлющенко
Кристина Александровна
Психиатр
6.3
2
Записаться
Данилов
Александр Александрович
Психиатр
6.0
0
Записаться
Коломеец
Александр Андреевич
Психиатр
6.5
5
Записаться
Врачи на сайте
Мы собрали самую полную информацию, более чем о
4900 врачей
в вашем городе, а наша система отзывов и рейтингов поможет выбрать лучшего.
Все врачи
Все врачи
Сообщить данные врача
Модератор проверит информацию и внесёт изменения в профиль врача
Отправить
Информация отправлена. Спасибо!
Запись по телефону
Загрузка комментариев...