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  3. Герасимова Галина Юрьевна
Герасимова Галина Юрьевна
6.3
1

Герасимова Галина Юрьевна

Психиатр
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
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Информация о враче
Образование

Нет информации

Курсы повышения квалификации

Нет информации

Участие в ассоциациях

Нет информации

Опыт работы
  • Заместитель главного врача по лечебной работе, Краевая детская психиатрическая больница г. Владивосток
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Адреса и стоимость приёма
Профессионал
Владивосток, ул. Лазо, 8
Первичный приём детей
Психиатр
По запросу
1 отзыв

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