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Герасютин Дмитрий Петрович
6.3
1
Герасютин Дмитрий Петрович
Уролог
,
Хирург
Стаж 23 года
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Информация о враче
Образование
Ижевский государственный медицинский институт, Лечебное дело, 1995 г. окончания
Интернатура по специальности Хирургия/урология, 1997 г.
Курсы повышения квалификации
Эндоурология и лапароскопия, ГБОУ ВПО ПСПбГМУ им. И.П.Павлова, г. Санкт-Петербург, 2014 г.
Участие в ассоциациях
Нет информации
Опыт работы
Нет информации
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Адреса и стоимость приёма
Фальк
ул. Запорожская, 77
Первичный приём взрослых
Хирург
По запросу
Уролог
По запросу
1 отзыв
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